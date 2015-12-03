 Дневник Оленька_Коваленко

235 18.01.2016
Каталог самых лучших рецептов. Часть 1 "Закуски и салаты"
Английский салат Вкусный, легкий, освежающий салат. Ингредиенты Корен...
279 17.01.2016
Вы не любите творог? Вы просто не умеете из него готовить!)) Вкуснейшая выпечка и творожные десерты
Сын жутко не любит творог.. Что называется "есть в кого!")) Но выпечку, как и я ...
58 03.12.2015
Растворы для небулайзеров (ингаляторов)
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИНГАЛЯЦИЙ: 1. Ингаляции следует принимать не ранее чем...
70 14.11.2015
Что такое скрап-наборы и с чем их "едят"))
Едва ли ни каждую неделю, а иногда и чаще я получаю вопросы как в личку, так и в...
85 07.09.2015
Красивейшая анимация "Ах, Лето!"
Капельки росы, переливающиеся всеми цветами радуги, брилльянтовая паутинка в луч...

-О себе 

Любящая жена и счастливая мама удивительного, умного, талантливого и самого доброго и понимающего сына и очаровательной маленькой принцессы! Что может быть прекраснее, когда душа живет с разумом и сердцем в ладу   

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 -Цитатник

Нет равнодушных. - (0)

Обращаемся к неравнодушным людям за помощью для сына. У Дениса Эпилепсия, дцп. Документы, фото, ин...

Притча о Настоящей маме. Очень трогательная история, тронула до слёз... - (0)

– Алло, это бюро находок? – спросил детский голосок. – Да, малыш. Ты что-то потерял? – Я маму...

Всем! Всем! Всем! Сбор закрыт! - (5)

http://www.reiki-life.ru/images/stories/spasibocp.jpg Тема Славика Одерий, которому необходима ср...

Срочно! Срочно! Срочно! - (0)

Здравствуйте уважаемые члены сообщества! На правах модератора этого сообщества обращаюсь ко всем...

Маленькие комментики.Часть 1 - (18)

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